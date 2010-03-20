Надо доработать дизайн. Сроки горят, т.е. - вчера! Выручайте! 1. СТРОИМ СЧАСТЛИВЫЕ ДОМА !!! (эту надпись сделать каллиграфическим шрифтом) 2. Растянуть страницу на весь экран по ширине. В шапке домик остается справа а ...
Дизайн строительного портала
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Требуется нарисовать дизайн для строительного портала.
Руководитель проекта установил бюджет размером в 1500 рублей.
По срокам — 3-5 дней, не сильно давит.
Пожалуйста, отставляйте Ваши заявки и контактные данные ниже.
С уважением, Олег.
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