Дизайн строительного портала

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок246 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется нарисовать дизайн для строительного портала.

Руководитель проекта установил бюджет размером в 1500 рублей.

По срокам — 3-5 дней, не сильно давит.

Пожалуйста, отставляйте Ваши заявки и контактные данные ниже.

С уважением, Олег.

15 лет назад
build-piter
Олег 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

b_and_w
40 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
15 лет назад
$50
3 дня
Сработались как надо.
Оплата в срок четкое тз и коррективы работаем дальше

Заявки фрилансеров

b_and_w
40 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
15 лет назад

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