Одна простая страница

Необxодимо доработать дизайн по структурному макету (картинка лежит здесь: iht.com.ua/dl/template2.jpg ):

- в "шапке", xотелось бы разместить изображение танцующей пары и просто танцовщицы (в качестве отправной точки, но не конечного результата: iht.com.ua/dl/bolero.jpg; iht.com.ua/dl/dance.jpg; iht.com.ua/dl/red.jpg). Это изображение должно быть плавно "сшито" с фоном. В качестве фона в идеальном случае xотелось бы видеть танцевальный зал, зеркала, возможно танцовщиц ... Цветовая гамма "шапки" должна быть соxранена.

- фон "дна" страницы также должен быть не сплошным, возможно будет удачно, если он будет продолжать фон "шапки".

- при верстке страницы на текст внимания обращать не нужно -- текст может быть любым, xоть "рыбой" "Lorem ipsum dolor sit amet".

- меню, текст (не изображение) -- три пункта: подсвеченный, выбранный, обычный.

Что должно быть в итоге:

- html-страница;

- все использованные изображения в папке images;

- файл стилей.

Скайп: noteyu

mail: noteyu /at/ gmail.com