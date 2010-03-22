Надо доработать дизайн. Сроки горят, т.е. - вчера! Выручайте! 1. СТРОИМ СЧАСТЛИВЫЕ ДОМА !!! (эту надпись сделать каллиграфическим шрифтом) 2. Растянуть страницу на весь экран по ширине. В шапке домик остается справа а ...
Типовой дизайн для трех сайтов
Нужны шаблоны для трех сайтов, т.е. на выходе psd макет + верстка (index.html, css, image)
100% резиновый.
шапка, в районе шапки горизонтальное меню
слева вертикальное меню одинаковыми блоками
футер с местом для счетчика и ссылки на обратную связь
меню, футер одинаковые для всех сайтов, только цвета разные
разные для сайтов будут шапки, в качестве лого - название домена
за все три сайта 150$ c версткой "под ключ"
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Подобрать фото или рисунки для изменения заставки на гравной странице сайта - добавить вкладку для раздела "Независимая оценка" Доработать заставку http://www.zemleproekt.ru/Завершен15 лет назад
Нужно провести редизайн сайта www.translateit.ru. Нужно получить сайт, заточенный не под один продукт (как сейчас), а под несколько. Что-то похожее есть на: http://www.opera.com/products/ http://issuu.com/ Пожелания: светлые тона ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Необxодимо доработать дизайн по структурному макету (картинка лежит здесь: iht.com.ua/dl/template2.jpg ): - в "шапке", xотелось бы разместить изображение танцующей пары и просто танцовщицы (в качестве отправной точки, но не конечного результата: iht.com.ua/dl/bolero.jpg; iht.com.ua/dl/dance.jpg; iht.com.ua/dl/red.jpg). ...Закрыт15 лет назад
- $500
Компания занимается установкой домофонов и их обслуживанием. Заказчик хочет, чтобы дизайн отвечал запросам: "по взрослому", "дорого и красиво". =) Сайт очень простой — 4-5 разделов (О нас, Услуги, Специальные предложение, Контакты), т.е. нужен один ...Дизайн сайтов49 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется нарисовать дизайн для строительного портала. Руководитель проекта установил бюджет размером в 1500 рублей. По срокам — 3-5 дней, не сильно давит. Пожалуйста, отставляйте ...Завершен15 лет назад
- $130
Нужно создать дизайн сайта - файл PSD На главной страницы расположена форма для ввода фотографии Имя сайта "Защити себя" (www.zashitisebya.ru ) Есть меню. Пожелания: 1. Светлый дизайн ...Завершен15 лет назад
- $7500
Добрый день! Поиск исполнителей на следующую работу. 1. Разработка оригинального дизайна сайта www.origitea.ру, реструктуризация сайта; 2. Разработка и внедрение сервиса онлайн-записи на сайт www.origitea.ру. 3. Возможность работы ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Требуется доработать дизайн сайтаДизайн сайтов12 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется разработать изображение.png размером 990 на 100 для шаблона сайта на движке wordpress Так же требуется подобрать фон к шаблону. (идея изображения - ваша. С меня если понадобиться, изображения работа, фотографии самого художника.) ...Завершен15 лет назад