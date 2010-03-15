Нужно провести редизайн сайта www.translateit.ru.

Нужно получить сайт, заточенный не под один продукт (как сейчас), а под несколько. Что-то похожее есть на:

http://www.opera.com/products/

http://issuu.com/

Пожелания: светлые тона (белый, желтый, немного синего/голубого), меню горизонтальное, с выпадающими элементами, под меню картинка во всю ширину (которая должна рандомально меняться при рефреше (растровые картинки будут предоставлены)), для каждого продукта выделен свой блок текста (в ширину должно умещаться 3-4 блока) ограниченный либо тонким контуром, либо свободным местом. Нужно добавить немного интерактивности (чтобы можно было картинку под меню вручную поменять на другую (как это сделано на http://home.plimus.com/ecommerce/ если нажимать 1,2,3)). Желательно если меню или картинка будет немного выезжает из своей области (как цоколь лампочки на http://www.translateit.ru/)

Результат работы – сверстанная html страница, которую можно будет использовать для титула и как для внутренних страниц (внутренние от титула по сути будут отличаться только отсутствием картинки под меню).

Сайт должен одинакого отображаться в IE6-8, FF, Opera, Chrome.

Будем рассматривать только фрилансеров имеющих опыт в подобного рода работах, никаких «сделаю за отзыв»!