Дизайн + вёрстка

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок190 просмотров

Требуется нарисовать и сверстать дизайн для сайт фирмы, специализирующейся на ремонте стиральных машин.

Дизайн нужен простой, но в то же время элегантный, в меру креативный.

Требования к вёрстке: кроссбраузерная на дивах.

ТЗ обсуждаемо, предложения привествуются.

15 лет назад
pahom-ka
Антон 
33 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lavrushin
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$100
2 дня
Выполнил работу раньше срока, качественно подобрал цвета, и учёл все пожелания и корректировки, вносимые периодически. Рекомендую, если нужен красивый и стильный дизайн!
Приятный в общении человек, хороший заказчик!

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lavrushin
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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