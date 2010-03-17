Дизайн и верстка WAP-сайта

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Завершен3 заявки179 просмотров

Нужен простой, стандартный дизайн и верстка WAP-сайта для проведения фотоконкурса.

15 лет назад
taniaa
Таня 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$100
1 день
Спасибо за качественную и оперативно выполненную работу. Сразу чувствуется профессиональный подход Вячеслава. Рекомендую.
Заказчик четко описал задачу, поэтому менее чем за сутки все было сделано. Оплата своевременная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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