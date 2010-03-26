Нужен дизайн первой странички сайта

Нужно сделать 4 дизайна для рейтингов сайтов. Сам дизайны уже стоят, но у рейтингов они стандартные, т.е отличаются от основного и поэтому их нужно переделать под основной дизайн, чтобы красиво вписались + есть несколько картинок ...