Небольшие графические работы на сайте

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Закрыт1 заявка158 просмотров

На сайте www.neoplast.ru

нужно выполнить порядка 15 небольших картинок размером от 50*50 до 150*150, дополняющих текстовую информацию в разделах сайта. Что то вроде иллюстраций.

Основное требование: тяжело все это обьяснить дистанционно, нужна одна встреча для постановки задач. Цена окончательно оговаривается при встрече. Возможно дальнейшее сопровождение сайта по мелочам.

15 лет назад
kladovik
50 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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