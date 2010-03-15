Небольшие графические работы на сайте

На сайте www.neoplast.ru

нужно выполнить порядка 15 небольших картинок размером от 50*50 до 150*150, дополняющих текстовую информацию в разделах сайта. Что то вроде иллюстраций.

Основное требование: тяжело все это обьяснить дистанционно, нужна одна встреча для постановки задач. Цена окончательно оговаривается при встрече. Возможно дальнейшее сопровождение сайта по мелочам.