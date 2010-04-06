Придумать концепцию.Работа для креативного диз-ра.

Задача:

Есть сайт automerin.ru (торговля автозапчастями для иномарок). Нужно разработать концепцию интернет магазана которая была бы креативным решением и в тоже время отличалась бы в первую очередь удобством навигации и покупки товара т.е. посути надо сделать анализ текущих инет магов по автозапчастям, и подобрать уникальное и удобное решение.