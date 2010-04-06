Придумать концепцию.Работа для креативного диз-ра.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок253 просмотра

Задача:

Есть сайт automerin.ru (торговля автозапчастями для иномарок). Нужно разработать концепцию интернет магазана которая была бы креативным решением и в тоже время отличалась бы в первую очередь удобством навигации и покупки товара т.е. посути надо сделать анализ текущих инет магов по автозапчастям, и подобрать уникальное и удобное решение.

15 лет назад
infotake
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Выбранный исполнитель

zeram
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
15 лет назад
$50
3 дня
Превзошел все ожидания. Настоятельно рекомендую.
Отличный, адекватный заказчик, быстрая и полная оплата. Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

zeram
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
15 лет назад

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