Необходимо оперативно сделать достаточно качественный редизайн шапки для сайта http://www.shinnik.com/ Причина редизайна - поставщик формы теперь фирма Puma, а не Umbro (у них символ - ромб). И это надо отразить на шапке + сделать ...
Дизайн сайта + верстка
Есть сайт - http://www.archicarta.com/
Является интернет представительством человека, который готовит чертежи для архитектуры, строителей и тд.
Заказчики Россия и иностранцы.
Нужен дизайн в стиле "минимализма". Предпочтение - ц/б тона. Лого остается тем же.
В шапке или фон всего сайта - в виде чертежей, сделать переход от старой технологии (ручные наброски чертежей) к современным технологиям (компьютерные чертежи).
Основное меню можно и вертикально или горизонтально.
Вот примеры сайтов которые понравились - http://www.seditio.by/page.php?al=20_best_minimalistic_website_designs
Заказчик будет придирчиво ко всему подходить.
Здесь пишем свои предложения. Цену указываем адекватную. С исполнителем в дальнейшем буду работать и по другим проектам.
В личку кидаем идеи у кого какие есть.
Верстка под все браузеры.
Заявки фрилансеров
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