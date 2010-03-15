Дизайн сайта + верстка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок419 просмотров

Есть сайт - http://www.archicarta.com/

Является интернет представительством человека, который готовит чертежи для архитектуры, строителей и тд.

Заказчики Россия и иностранцы.

Нужен дизайн в стиле "минимализма". Предпочтение - ц/б тона. Лого остается тем же.

В шапке или фон всего сайта - в виде чертежей, сделать переход от старой технологии (ручные наброски чертежей) к современным технологиям (компьютерные чертежи).

Основное меню можно и вертикально или горизонтально.

Вот примеры сайтов которые понравились - http://www.seditio.by/page.php?al=20_best_minimalistic_website_designs

Заказчик будет придирчиво ко всему подходить.

Здесь пишем свои предложения. Цену указываем адекватную. С исполнителем в дальнейшем буду работать и по другим проектам.

В личку кидаем идеи у кого какие есть.

Верстка под все браузеры.

15 лет назад
theCoder
Дмитрий 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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