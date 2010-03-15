Сделать дизайн сайта и верстка 3 страниц.

# 1 — $ 50 # 2 — $ 20 # 3 — $ 10

Нужно сделать дизайн и логотип к существующему сайту, все смелые решения приветствуются.

Это транспортный портал. Главное на сайте информация.

Нужно сделать:

1. Главная страница - 3 колонки

2. Внутренняя страница - 2 колонки

3. Внутренняя страница - 3 колонки

Шаблон должен быть резиновый 100%

Шаблон должен быть легким, информации и так много, но не скудным.

Основные браузеры: Opera, Firefox, Internet Explorer.

На старый дизайн не смотрим, сам делал как умею.

Приветствуются решения в голубых, серо-голубых, светло зеленых, серо-зеленых тонах.

Победителям передаю дополнительно php скрипты для дальнейшего вписывания в дизайн сайта (оплата отдельная, по договоренности).

адрес сайта: http://www.poiskgruzov.ru

На первой странице надо:

картинки: грузы, транспорт, каталог фирм.

естественно к ним ссылки; добавить(груз,транспорт,компанию) и поиск(грузов,транспорта,компаний)

Ниже тендеры, гостевая и форум.

Все на картинках, только ссылки уходят.

На главной странице далее из информации новостной блок ширина 100%.

ниже ссылки картиночные на сервисы сайта:

расчет расстояний, проверка ИНН, проверка ВИН, транспортный налог.

Ниже 3 блока по 30%

1: Новые грузы, 2: последний транспорт, 3: новые компании.

потом футер со счетчиками и тд