Необходимо разработать дизайн сайта для Центра поддержки детей-сирот. Размещаем дизайн отдельным проектом, поскольку так и не нашли исполнителя на изготовление сайта "под ключ". Рисунок для логотипа уже сделан, теперь необходимо разработать дизайн страниц и внедрить ...
Сделать дизайн сайта и верстка 3 страниц.
Нужно сделать дизайн и логотип к существующему сайту, все смелые решения приветствуются.
Это транспортный портал. Главное на сайте информация.
Нужно сделать:
1. Главная страница - 3 колонки
2. Внутренняя страница - 2 колонки
3. Внутренняя страница - 3 колонки
Шаблон должен быть резиновый 100%
Шаблон должен быть легким, информации и так много, но не скудным.
Основные браузеры: Opera, Firefox, Internet Explorer.
На старый дизайн не смотрим, сам делал как умею.
Приветствуются решения в голубых, серо-голубых, светло зеленых, серо-зеленых тонах.
Победителям передаю дополнительно php скрипты для дальнейшего вписывания в дизайн сайта (оплата отдельная, по договоренности).
адрес сайта: http://www.poiskgruzov.ru
На первой странице надо:
картинки: грузы, транспорт, каталог фирм.
естественно к ним ссылки; добавить(груз,транспорт,компанию) и поиск(грузов,транспорта,компаний)
Ниже тендеры, гостевая и форум.
Все на картинках, только ссылки уходят.
На главной странице далее из информации новостной блок ширина 100%.
ниже ссылки картиночные на сервисы сайта:
расчет расстояний, проверка ИНН, проверка ВИН, транспортный налог.
Ниже 3 блока по 30%
1: Новые грузы, 2: последний транспорт, 3: новые компании.
потом футер со счетчиками и тд
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