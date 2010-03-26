Дизайн сайта для Центра поддержки детей сирот

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок284 просмотра

Необходимо разработать дизайн сайта для Центра поддержки детей-сирот. Размещаем дизайн отдельным проектом, поскольку так и не нашли исполнителя на изготовление сайта "под ключ". Рисунок для логотипа уже сделан, теперь необходимо разработать дизайн страниц и внедрить логотип в шапку сайта. Бюджет на дизайн - 1500 руб.

15 лет назад
Modernbt
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

RolleR
Артем 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$50
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
C Еленой очень оперативно прошла работа и без разногласий, хороший заказчик. Побольше бы таких людей, понимающих. Спасибо.

Заявки фрилансеров

RolleR
Артем 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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