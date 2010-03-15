Дизайн сайта клубной музыки

Описание в Приложении. Цену не указываю, так как полистав подобные заказы, увидел что сколько поставишь, за столько и берутся. Укажите пожалуйста вменяемую цену и сроки выполнения такой работы. Если есть подобные работы, было бы неплохо на них глянуть.