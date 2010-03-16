Дизайн для сайта с флеш играми, выполненный в нейтральном стиле Аниме. Игры от детских до кровавых. Структура: Шапочка с аниме персонажами (лучше неизвестными или малоизвестными) Верхнее меню, ...
Дизайн для 2-х сайтов
Создать дизайн для:
1. Сайт официального представительства завода RONA a.s. на территории РФ и СНГ – ООО «РОНА-РУС».
Сайт должен быть интересен и в нем должна прослеживаться тематика сайта завода www.rona.sk.
Должны быть каталоги, новости, информация о компании, баннер интернет магазина.
2. Второй сайт – интернет магазин.
Главная страница сайта должна передавать особенности нашей продукции – хрусталин и вызывать желание купить продукцию как можно скорее!
Сайт должен содержать рекламное описании продукции, каталоги, новости, акции.
Приблизительно www.rona-shop.ru + тематика сайта завода www.rona.sk.
Формат работы: по 3-и варианта шаблона на пункт 1, 2 далее двигаемся в нужном направлении. Шаблон будет не сложным...
Сайты будут рассчитываться на движок WebAsyst
Оплата желательна наличными, т.к. не имею вэб денег. Или ваш вариант Москва.
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