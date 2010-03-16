Дизайн для 2-х сайтов

Создать дизайн для:

1. Сайт официального представительства завода RONA a.s. на территории РФ и СНГ – ООО «РОНА-РУС».

Сайт должен быть интересен и в нем должна прослеживаться тематика сайта завода www.rona.sk.

Должны быть каталоги, новости, информация о компании, баннер интернет магазина.

2. Второй сайт – интернет магазин.

Главная страница сайта должна передавать особенности нашей продукции – хрусталин и вызывать желание купить продукцию как можно скорее!

Сайт должен содержать рекламное описании продукции, каталоги, новости, акции.

Приблизительно www.rona-shop.ru + тематика сайта завода www.rona.sk.

Формат работы: по 3-и варианта шаблона на пункт 1, 2 далее двигаемся в нужном направлении. Шаблон будет не сложным...

Сайты будут рассчитываться на движок WebAsyst

Оплата желательна наличными, т.к. не имею вэб денег. Или ваш вариант Москва.