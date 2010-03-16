Сделать дизайн сайта на джумле и виртуемат!

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок173 просмотра

Нужно на авто тематику , магазин продает тюнинг запчасти для авто.

Обязательно портфолио.

Joomla
15 лет назад
SoulDp
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

chokolapka
Григорий 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$250
4 дня
Отличная фантазия, хорошие качества , быстрая смекалка... Очень доволен, рекомендую , как исполнителя! Спасибо большое!
Четкое ТЗ , приятный в общении, с переводом денег вообще никаких проблем ... только положительные эмоции спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

chokolapka
Григорий 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов
15 лет назад

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