Дизайн
Простой html-дизайн без верстки
Есть преза в пдф 12 страниц. Нужно сделать похожий дизайн без верстки. Страниц от 6 до 12 будет, может совместим
Пишите сроки и цены. Ориентир - 0,5 -1день и цена до 40 долл, работы почти нет
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