Проект для massimodesign

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка200 просмотров

Создань привлекательный и информативный дизайн сайта.

15 лет назад
advisor
44 года
19 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

massimodesign
Берт 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$10
7 дней
Выполненой работой очень доволен. Стиль минимализма как раз подошел к нашей теме. Альберт просто молодец! Спасибо за красивый дизайн!
Норма

Заявки фрилансеров

massimodesign
Берт 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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