Простые решения сложных задач.
Привет, меня зовут Альберт и так получилось, что я дизайнер. Я занимаюсь разработкой дизайна для сайтов, приложений, интерфейсов различных систем и реже всего айдентикой. Я всегда открыт для сотрудничества над интересными проектами. Мои работы эстетичны, минималистичны и обладают дружественным интерфейсом. Моргните, если вы со мной согласны (; Портфолио: http://cargocollective.com/massimodesign
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Выполненой работой очень доволен. Стиль минимализма как раз подошел к нашей теме. Альберт просто молодец! Спасибо за красивый дизайн!
Ответный отзыв
Норма
$300
10 баллов
14 лет назад
Очень рекомендую к нему обратиться, если вам нужен качественный дизайн, который: - поможет продать ваши услуги и не отпугнет посетителей - будет отличаться от 95% г-на в интернете Для себя я решил, что и в дальнейшем проекты по разработке дизайна буду заказывать именно у него)
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Ответственный, с чётко поставленными задачи. Рад был сотрудничеству. Надеюсь не последнему (:
$250
10 баллов
14 лет назад
Выбрали потому что отличается от других создателев сайтов оригинальностью, и не ошиблись. Вкладывается в сроки, работа сделана хорошо, качественно и ответственно. Помог и с доработкой даже при окончание проекта. Большое спасибо.
Ответный отзыв
Норм
$300
10 баллов
14 лет назад
Я влюбилась! Влюбилась в то, что создает этот человек :)) Альберт, Вы гениальны! Огромное спасибо за дизайн. 100+. Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Я рад знакомству с Викторией. Работать с ней было одно удовольствие. Мегапотрясающий заказчик. Мегапозитивные эмоции :) Мои рекомендации.
$40
10 баллов
14 лет назад
Все отлично выполнено. По качеству и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Норм
Дизайн сайтов
4 отзыва
от $300
от 7 дней
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $400
от 21 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $500
от 14 дней
нет рейтинга