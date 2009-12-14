Проект для massimodesign

Очень рекомендую к нему обратиться, если вам нужен качественный дизайн, который: - поможет продать ваши услуги и не отпугнет посетителей - будет отличаться от 95% г-на в интернете Для себя я решил, что и в дальнейшем проекты по разработке дизайна буду заказывать именно у него)