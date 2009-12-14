Проект для massimodesign

Сайты «под ключ»Завершен3 заявки150 просмотров
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Нарисовать дизайн

14 лет назад
accent-spb
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
massimodesign
Берт 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$300
7 дней
Очень рекомендую к нему обратиться, если вам нужен качественный дизайн, который: - поможет продать ваши услуги и не отпугнет посетителей - будет отличаться от 95% г-на в интернете Для себя я решил, что и в дальнейшем проекты по разработке дизайна буду заказывать именно у него)
Очень хороший заказчик. Ответственный, с чётко поставленными задачи. Рад был сотрудничеству. Надеюсь не последнему (:
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