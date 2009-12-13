Создание интернет-каталога организаций

$800
Сайты «под ключ»Закрыт17 заявок327 просмотров
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Необходимо создать интернет-проект аналогичный:

www.resto.ru

www.inthecity.ru

www.rest-or-run.ru

14 лет назад
baspos
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
ADI
37 летУкраина
18 лет в сервисе
онлайн
14 лет назад
$800
20 дней
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