Создание интернет-каталога организаций

Нужен сайт аренды ventrilo/teamspeak серверов. Основной упор на красивый дизайн. Программирования не так уж и много. Из функционала: заказ сервера; оплата webmoney/rbk/etc; регистрация; faq/about/инфо-страницы. Более подробно расскажу в частной беседе. Пример подобных проектов: ventrilko.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать интернет-проект аналогичный:
- Похожие заказы
- $1000Сайты «под ключ»39 заявокЗакрыт14 лет назад
- $800
Нужно создать сайт аналог www.tiu.ru Пишите стоимость и срокиСайты «под ключ»39 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется написать сайт с нуля. Суть работы сайта: Пользователь может подключить к сайту некоторое количество видеокамер по LAN, не веб камер! Техническая возможность юзера - сводится к тому, что у него ОДНА выделенная линия интернет с ОДНИМ ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо создание сайта-визитки. Должен состоять из 2 страниц - 1. информация о предоставляемых услугах (она же главная) 2. обратная связь. ТЗ - как такового не будет. Дизайн должен в себе сочетать понятия "бизнес, надежность, деньги, ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт14 лет назад
Хочу узнать пока что, стоимость создания какталога на базе wordpress? И соответсвующих нужных скриптов к нему.. Сколько займет и сколько стоит?Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо за короткий срок (не более недели) разработать сайт интернет-магазина подарков, настоить его и выложить на хостинге. Короче под ключ. В разработке использовать CMS платную Shop-Script или PHP Shop (в последующем нужна техподдержка разработчика ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Создание копии интернет-магазина http://buychina.ru с партнерской программой с мерчантами вебмани и приватбанка, а также разграничением доступа администратора(все права) и менеджера (только добавление и редактирование товаров), возможностью оплаты в гривнах и рублях (администратор вносит цены в ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно сделать сайт компании, предоставляющей услуги в сфере биотоплива. Внимательно прочтите ТЗ Пожалуйста, указывайте сроки (максимум 10 дней) и цену. Желательно указать ссылки на последние подобные работы.Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется создание сайта по структуре, как http://www.aziz-shop.ruСайты «под ключ»39 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Сделать сайт социальной сети на ELGG с базой PostgreSQL, с сохранением возможности расширения функционала. Обязанности: Запуск сайта и дальнейшая тех. поддержка.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт14 лет назад