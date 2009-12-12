Создание сайта

Требуется написать сайт с нуля. Суть работы сайта: Пользователь может подключить к сайту некоторое количество видеокамер по LAN, не веб камер! Техническая возможность юзера - сводится к тому, что у него ОДНА выделенная линия интернет с ОДНИМ ...
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Нужно создать сайт аналог www.tiu.ru
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