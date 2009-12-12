Сделать сайт социальной сети

Здравствуйте. Нужен движок, с нуля, для обмена информацией (файлами) между пользователями зарегистрированными на данном сайте. Пользователь может посмотреть все файлы которые когда-либо были загружены другими пользователями на сайт, может скачать, может посмотреть пред-просмотр аудио\видео\флеш\картинки перед ...