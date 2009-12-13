Создание сайта

$100
Сайты «под ключ»Завершен7 заявок288 просмотров
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Требуется доработка уже действующего сайта фотографа на базе WordPress "под ключ". Оплата на выбор исполнителя, за исключением электронных платежей.

14 лет назад
coucomb
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Platinum
Роман 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$45
1 день
Быстро и качественно. По-моему это лучшая характеристика для профессионала. Огромное спасибо этому человеку за его работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с ним и я однозначно рекомендовал бы его друзьям. Роман, еще раз большое спасибо Вам.
Владимир отличный заказчик, который точно знает что ему нужно. Очень приятный в общении человек, настоятельно рекомендую. Спасибо за интересную задачу. Готов работать с Владимиром еще.
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