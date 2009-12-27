Создание сайта

Нужно подобрать cms по функционалу схожую с www.restoran.kz и на нее установить дизайн (есть) и настроить в соответсвии с ТЗ (настроить определенные страницы и каталог заведений, остальное смотрим вышеуказанный сайт) сразу скажу что не нужна, регистрации + возможно надо ...