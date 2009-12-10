Сайт про рестораны

Нужно подобрать cms по функционалу схожую с www.restoran.kz

и на нее установить дизайн (есть)

и настроить в соответсвии с ТЗ (настроить определенные страницы и каталог заведений, остальное смотрим вышеуказанный сайт)

сразу скажу что не нужна, регистрации

+ возможно надо будет подключить смс биллинг\шлюз сообщений

+ строить модуль geoip (чтобы пользователи не из определенного города редиректелись на другой сайт)

бюджет чем меньше, тем лучше – ОБЯЗАТЕЛЬНО НАПИШИТЕ ПРИМЕРНУЮ СТОИМОСТЬ!!!

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ!!! ЗАЯВКИ ОСТАВЛЯЙТЕ В ПРОЕКТЕ!!!