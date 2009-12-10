Интернет-магазин (Web Asyst) под ключ! Срочно!

Собственно нужно сделать Интернет магазин Веб асист под ключ включая дизайн.

ПОД КЛЮЧ ЭТО ТОЛЬКО ДИЗАЙН. НАСТРАИВАТЬ НЕ НУЖНО (сам добавлю тексты и настрою._

К Дизайну не так строг подойдет любой дизайн можно однотонный бело – черный и.т.д.

Тематика магазина продажа Электроники, Профессионального видео оборудования, фото камер. Базу данных с товарами нужно восстановить от предидущего магазина, она в бэкапе.

Нужен профессиональный Веб мастер с опытом создания подобной работы для SHOP SCRIPT на постоянной основе!

P.S. Новые дизайны нужны будут каждые 2 недели, поэтому имейте ввиду. Выбераю того кто меня убедит что он сможет выполнить работу профессионально! И имеет опыт работы с Shop Script!

Отдаю предпочтения кандидатам с портфолио, отзывами, адекватной ценой и сроками.

Этот проэкт мне нужно сделать до субботы МАКСИМУМ!