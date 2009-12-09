Сделать сайт на игровую тематику

$250
Сайты «под ключ»Закрыт27 заявок353 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать сайт на игровую тематику. А именно для игры контер страйк соурсе.

ЧТо надо сделать - разработать шаблон (можно переделать) прикрутить к движку (лучше жомла) установить плагины.

14 лет назад
limpin
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
depok
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$150
5 дней
  • Похожие заказы

  • Cоздание сайта

    Нужен сайт - платформа для продажи в интернете товаров с Швейцарии. На примере сайта - EBay Сайт с регистрацией пользователя, выбором продукции товара, оформлением заказа. Первоначальный контент сайта это раздел игрушки - детские, др. Потом будут другие разделы. Жду ...

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен аналог сайта!

    Нужен аналог вот этого сайта http://www.kudgo.com . Главное движка этого сайта. Ну и конечно дизайн, чтобы во многом превосходил энный продукт. Ваши предложения по срокам и цене.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт о строительстве деревянных котеджей

    Интересует сайт-визитка на 5-6 страниц (о компании, контакты, материалы-тех документация, галерея работ, акции и пр.). основные моменты: - легкость и оигинальность дизайна (возможно WEB 2.0) - МУЛЬТИЯЗЫЧНОСТЬ интерфейса (а собственно как и материала - задача наполения заказчиком, ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать аналог ntv.ru на Drupal

    Сделать аналог www.ntv.ru на Drupal по сути это и есть ТЗ указывайте свои цены и сроки предложения без цены не рассматриваются, предложения компаний не рассматриваются

    Drupal
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт на битриксе

    Требуется поднять (настроить) сайт на 1С Битрикс (малый бизнес) для оптовой организации - Простой дизайн - функционал и расположение можулей примерно как на http://www.svyaznoy.ru/ + интергация с 1С (скидки, остатки, заказы) *ваши сроки, цены,

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка веб-сайта

    Необходимо разработать веб-сайт. Описание необходимого функционала в приложении. Описание весьма подробное. Макет первой страницы, на основании которого необходимо сверстать и остальные, - в приложении.

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад