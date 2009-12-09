Нужен аналог сайта!

Интересует сайт-визитка на 5-6 страниц (о компании, контакты, материалы-тех документация, галерея работ, акции и пр.). основные моменты: - легкость и оигинальность дизайна (возможно WEB 2.0) - МУЛЬТИЯЗЫЧНОСТЬ интерфейса (а собственно как и материала - задача наполения заказчиком, ...
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Нужен аналог вот этого сайта http://www.kudgo.com .
Главное движка этого сайта. Ну и конечно дизайн, чтобы во многом превосходил энный продукт.
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