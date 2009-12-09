Нужен аналог сайта!

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок221 просмотр
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Нужен аналог вот этого сайта http://www.kudgo.com .

Главное движка этого сайта. Ну и конечно дизайн, чтобы во многом превосходил энный продукт.

Ваши предложения по срокам и цене.

14 лет назад
Vasyaga
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
socialist
Артем 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
54 отзыва(-3)
14 лет назад
$600
14 дней
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