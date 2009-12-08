Доброго времени суток! Наша компания занимается комплексными поставками запчастей для тепловозов и ЖД техники, на данный момент имеем шаблонный сайт на джумле www.uraldepo.ru Для серьезной компании, которая осуществляет поставки по всей россии, и от казахстана ...
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Необходимо сделать сайт под ключ в полном смысле этого слова.
Делаем с этого: ur al-tp. ru пробелы убрать)
Обязательное условие:
Как видим из примера у них, в разделе опоры... идет отображение подменю с выбором типов опоры.
www...//wer
www...//ert
www...//fff
и тд
Что соответственно не совсем хорошо для оптимизации (маленькие странички и мало текста)
Соотв при выборе идет отображение другой страницы.
НАДО: такой же раздел опоры, в котором размещен весь текст раздела. При этом, раздел разбивается на подразделы отображенные в доп меню. Таким образом пользователю отображается только инфа из той части раздела которрую он запросил. (примерно как в экселе. весь раздел разбит на сектора к которым пользователь отдельно обращается).
В итоге должны получить: для поисковиков отдается вся большая страница, а для пользователя- отображается только часть к которой он обратился.
Контент- рерайтим, рисунки продукции имеются.
От вас: стоимость, срок, движок.
Движок- удобный и простой для юзания. СЕО функционал для каждой страницы.
Здесь пишем все!
Оплата: по факту готовности на вашем хосте- 30%, на моем- оставшиеся 70%
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