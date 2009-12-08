Необходимо сделать сайт под ключ в полном смысле этого слова.

Делаем с этого: ur al-tp. ru пробелы убрать)

Обязательное условие:

Как видим из примера у них, в разделе опоры... идет отображение подменю с выбором типов опоры.

www...//wer

www...//ert

www...//fff

и тд

Что соответственно не совсем хорошо для оптимизации (маленькие странички и мало текста)

Соотв при выборе идет отображение другой страницы.

НАДО: такой же раздел опоры, в котором размещен весь текст раздела. При этом, раздел разбивается на подразделы отображенные в доп меню. Таким образом пользователю отображается только инфа из той части раздела которрую он запросил. (примерно как в экселе. весь раздел разбит на сектора к которым пользователь отдельно обращается).

В итоге должны получить: для поисковиков отдается вся большая страница, а для пользователя- отображается только часть к которой он обратился.

Контент- рерайтим, рисунки продукции имеются.

От вас: стоимость, срок, движок.

Движок- удобный и простой для юзания. СЕО функционал для каждой страницы.

Здесь пишем все!

Оплата: по факту готовности на вашем хосте- 30%, на моем- оставшиеся 70%