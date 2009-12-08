Создание сайта для ремонтно-строительной компании

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Требуется разработать сайт-визитку (около 10 страниц)для ремонтно-строительной компании с оригинальным дизайном( предоставлю примеры сайтов которые мне нравятся) и использованием готового логотипа.
Выбирать разработчика будем по цене.
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