Простой сайт клуба на шаблоне - Wordpress

Добрый день - нужен простой вебсайт для клуба - может быть три -четыре страницы для начала - главное чтобы просто было дополнять в последствии по мере проведения каких-то календарных мероприятий и чтобы была легкая для управления галлерея - наверное wordpress, какой-нибудь шаблон бесплатный wordpress - подойдет. Хостинг есть.

Второе есть вебсайт простой - но сделанный в свое время на drupal - управлять которым оказалось сложно да и сайт визитка - простой - поэтому надо перенести с drupal на wordpress. Можете сказать подошло ли бы такое задание и если да указать цену отдельную на сайт клуба и на перенос сайта. Ну и сроки...Спасибо