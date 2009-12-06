Создание Live WebCam сайта.

Всем Привет.

Интересует создания Live Webcam сайта под ключ, для примера можете посмотреть RussCams.ru

Сайт по крайней мере не должен выглядеть хуже вышеуказанного, а в идеале даже лучше.

Интересует в идеале люди которые смогут сделать всю работу от начала до конца.

От Скрипта до Запуска сайта.

Жду предложения только от профессионалов в данной отрасли.

Интересуют гарантии, договора, дальнейшая поддержка проекта, до вывода его на нужный уровень.

Также интересуют примеры ваших работ, в данной тематике или близких к ней.

Для начала работы хотелось бы увидеть качественное описание того что вы можете предложить.

Сроки, цена.

Прошу предлагать адекватную цену.

Все подробности будем обговаривать в личной переписке.