Создание Live WebCam сайта.

$5000
Сайты «под ключ»Закрыт24 заявки430 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем Привет.

Интересует создания Live Webcam сайта под ключ, для примера можете посмотреть RussCams.ru

Сайт по крайней мере не должен выглядеть хуже вышеуказанного, а в идеале даже лучше.

Интересует в идеале люди которые смогут сделать всю работу от начала до конца.

От Скрипта до Запуска сайта.

Жду предложения только от профессионалов в данной отрасли.

Интересуют гарантии, договора, дальнейшая поддержка проекта, до вывода его на нужный уровень.

Также интересуют примеры ваших работ, в данной тематике или близких к ней.

Для начала работы хотелось бы увидеть качественное описание того что вы можете предложить.

Сроки, цена.

Прошу предлагать адекватную цену.

Все подробности будем обговаривать в личной переписке.

14 лет назад
GregMM
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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