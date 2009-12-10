Приватный проект для ConceptART

$200
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка149 просмотров
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Дизайн сайта по заказу автоперевозок в европе

14 лет назад
nordell
46 летЭстония
17 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
shh-studio
Андрей 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
14 лет назад
$200
10 дней
Всё отлично! Очень доволен быстрой и качественной работой!
Все как обычно, тоесть замечательно. Четкая постановка задачи, всегда он-лайн когда нужно, участие в обсуждениях.