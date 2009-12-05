Создание сайта-потрфолио фотографа

Сайты «под ключ»Закрыт25 заявок376 просмотров
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Необходимо создать сайт-портфолио фотографа с использованием флэш.

функционал стандартный, как и у всех галерей: возможность управления фотографиями и редактированием статей и разделов.

понравившиеся работы:

cristobalserrano.com

gonature.es

интересует цена и срок создания.

14 лет назад
udaff_es
Гость 
45 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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