Создать игровой сайт!

На музыкальном сайте http://ross-studio.com/53/ нужно подключить моудль голосования в раздел Конкурс http://ross-studio.com/54/ чтобы росли баллы от посетителей, при нажатии на кнопку, но не более одного раза. плеер должен быть крохотный и открываться там же ...
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Нужен сайт на тему игры Counter Strike! Пример: http://cs.theabyss.ru/ что-то в этом стиле,можно свои варианты))) Жду коментов)
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