Сайт визитка

$70
Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок193 просмотра
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Нужен простой сайт визитка для школы искуств. Срочно!

CMS на Джумле реализовать

Сделать дизайн, можно шаблон но только изменить под наши требования.

ТЗ вышлю при переписке.

Срок реализации проекта 3 дня.

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Пишите обсудим ICQ: 481938136

Исполнителей без положит отзывов рассматривать небуду.!!!

14 лет назад
Sysanin
Россия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
zombieman
Руслан 
31 годПольша
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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