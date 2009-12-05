Макет дизайна с основными разделами отрисован в слоях PSD ТЗ составлено (вышлю на почту) Необходимо: Написать систему управления сайтом. Натянуть макет на движок Выгрузить все на сервер. Оптимизацию и наполнение контентом - делаю самостоятельно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простой сайт визитка для школы искуств. Срочно!
CMS на Джумле реализовать
Сделать дизайн, можно шаблон но только изменить под наши требования.
ТЗ вышлю при переписке.
Срок реализации проекта 3 дня.
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Пишите обсудим ICQ: 481938136
Исполнителей без положит отзывов рассматривать небуду.!!!
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