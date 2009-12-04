Создание видеопомойки, клон smotri.com

Макет дизайна с основными разделами отрисован в слоях PSD ТЗ составлено (вышлю на почту) Необходимо: Написать систему управления сайтом. Натянуть макет на движок Выгрузить все на сервер. Оптимизацию и наполнение контентом - делаю самостоятельно.
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Клон smotri.com на wowza
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