Создание видеопомойки, клон smotri.com

Необходимо создать сайт для строительной организации. Образец дизайна и структуры в приложении. Нужно повесить на CMS Задание для сайта смотреть здесь. doiop.com/stroyka В связи с созданием новой организации, возможно также партнёрское участие. с хорошими премиальными – 20 % ...