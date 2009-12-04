Сайт на основе WP и импорт информации в него

Сделать сайт на базе WordPress с использованием jQuery и Fancybox. Требуется разработать тему ("резиновую") и сделать несложный парсинг двух источников для наполнения сайта (с легко реализуемым разнесением постов по темам, включением в тело поста соответствующей теме картинки (будут представлены) и даты публикации; при этом нужно будет настроить "отложенную" публикацию (чтобы не публиковать сразу все посты) и пинги о постах. Потребуется написать плагин для изменения поста, если он относится к определенной категории, отображение в особом порядке подкатегорий этой категории в сайдбаре, а также форму заказа услуг с купоном на скидку.

Потребуется сделать 2 RSS ленты с ссылками внутри и организовать ретрансляцию в большинство имеющихся блогохостингов.

Подробное техзадание - по запросу.