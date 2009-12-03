Разработка флеш сайта

Нужно создать аналог сайта http://liveexpert.ru единственное немного подправить и доработать. Сделать другой дизайн, т.е. видоизменить, чтобы небыл полным клоном. Весь функционал такой же. Предложения и стоимость, а так же сроки указывать обязательно. Внимание!!! Нужно профессиональное ...