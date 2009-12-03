Разработка флеш сайта

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок271 просмотр
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Необходима разработка флэш сайта (фотогаллерея + информация об авторе) + панель администрирования под него.

Примеры похожих сайтов:

http://www.svenwiederholt.com/

http://www.mikeshankman.com/

http://www.marchenrichprojects.com/

Дизайн есть (во вложении превью).

От Вас цена и сроки.

14 лет назад
dhana
Игорь 
49 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
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