Создание сайта по клону

1) Парсинг информации с сайтов источников http://www.zakupki.gov.ru/Default.aspx?link=18 Нужно скачивать присоединенные файлы Нужно парсить присоединенные файлы (текст в них для полнотекстового поиска) Спарсенная информация должна выгружаться в XML формат, для обмена с 1С и выгрузки на сайт 2) Приведение информации к ...