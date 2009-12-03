Создание сайта по клону

$500
Сайты «под ключ»Закрыт16 заявок298 просмотров
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Вот сайт объект. Нужен живой клон http://www.akmes.ru/ насаженный на движок. Дизайн можно оставить этот же (все-равно будет переделываться). По всем вопросам в аську или в личку.

14 лет назад
sm1rk
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад