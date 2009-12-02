Требуется создать сайт на joomla 1.5 Шаблон есть, нужно доработать. Залить необходимые модули. Обработать фото(фото есть), придумать тексты и залить в контент. Тема сайта "сувенирная продукция и рекламный текстиль"

p.s. 100% оплата по факту сдачи проекта (Здесь есть личности, которые берут предоплату и исчезают на 2 месяца!!!)