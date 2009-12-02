Joomla 1.5.... по согласованию дизайн есть, задача: сверстать, натянуть на движок, поставить необходимые модули, компоненты плагины Все в ТЗ (жпг страниц будет выслано для ознакомления и окончательного согласования бюджета) бюджет до $200 Срок 10-15 дней в аську, личку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт на joomla 1.5 Шаблон есть, нужно доработать. Залить необходимые модули. Обработать фото(фото есть), придумать тексты и залить в контент. Тема сайта "сувенирная продукция и рекламный текстиль"
p.s. 100% оплата по факту сдачи проекта (Здесь есть личности, которые берут предоплату и исчезают на 2 месяца!!!)
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