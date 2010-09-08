Проект сайта "ГУФСИН по Челябинской области"

Господа Фрилансеры. Интересует цена вопроса под ключ.(video-girl.ru или ruscams.com) Хочу уточнить, что "под ключ" это: дизайн, программинг+серверная часть от adobe(забыл, как называется)+ установка, настройка, тестирование и запуск этого всего. А не только картинки в PSD. Только серьезные предложения ...