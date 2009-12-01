Нужен модернизированный клон сайта video-girl.ru

Господа Фрилансеры.

Интересует цена вопроса под ключ.(video-girl.ru или ruscams.com)

Хочу уточнить, что "под ключ" это: дизайн, программинг+серверная часть от adobe(забыл, как называется)+ установка, настройка, тестирование и запуск этого всего. А не только картинки в PSD.

Только серьезные предложения от серьезных людей. С гарантиями, договорами и всеми сопутствующими качественному продукту документами.

И еще одно уточнение: т.к. интересует качественная работа от профессионалов, то уточняю бюджет: от 4 до 10т долларов.

Выслушаю ваши ценовые предложения и сроки. Нужен именно проект под ключ, т.е. от ТЗ и до запуска, + еще, возможно, продвижение. Если цена устроит, думаю, сработаемся.(Цену можно писать как с дизайном, так и без - есть свой дизайнер) но лучше все таки всё вместе предлагать.

Спасибо за внимание, жду предложений. (писать только здесь, обязательно с ценой и сроками).

П.С просьба называть адекватные цены, т.к. я знаком со стоимостью видеосервера, дизайна, верстки и многого другого тоже Поэтому, пожалуйста планку не задираем выше крыши.

П.П.С. Дешевые предложения(за 200 у.е. под ключ и т.д.) - тоже неинтересны.