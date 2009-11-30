Необходимо сделать движок сайта, подобный http://turometr.ru/ (кроме подбора отелей) + админка. Будут незначительные изменения, принципиально не влиящие на сложность и объем разработки. Критична скорость разработки. Средства реализации на ваш выбор: PHP(желательно на базе известного фреймворка), RoR, ...
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Необходимо создать сайт про ремонт квартир и офисов. Т.е. полностью ремонт начиная от кладки плитки и заканчивая установлением санузла.
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