Ремонт квартир

Здравствуйте. Необходимо создать сайт на ASP.NET «под ключ». От Вас требуется связаться со мной и задать все необходимые вопросы. Предпочтения специалистам, которые в дальнейшем не исключают переход на постоянную работу в проектах. E-mail: [email protected]