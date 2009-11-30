Сайт по работе с аудио файлами.

$500
Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок421 просмотр
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Сайт, куда пользователи могут выкладывать аудио файлы, прослушивать аудио файлы, голосовать за аудио файлы, комментировать аудио файлы. Техническое задание будем писать вместе в процессе обсуждения.

14 лет назад
ezdorov
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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