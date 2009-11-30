Информационный сайт с набором различных сервисов

Здравствуйте.

Необходимо создать сайт на ASP.NET «под ключ».

От Вас требуется связаться со мной и задать все необходимые вопросы.

Предпочтения специалистам, которые в дальнейшем не исключают переход на постоянную работу в проектах.

E-mail: [email protected]