Информационный сайт с набором различных сервисов

Обычный сайт без наворотов
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Здравствуйте.
Необходимо создать сайт на ASP.NET «под ключ».
От Вас требуется связаться со мной и задать все необходимые вопросы.
Предпочтения специалистам, которые в дальнейшем не исключают переход на постоянную работу в проектах.
E-mail: [email protected]
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