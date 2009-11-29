Необходимо создать информационно развлекательный портал:

По сложности, функциональности как:

i.ua

a.ua

ukr.net

online.ua

http://wday.ru/

Ukr.net

Сервисы которые необходимо реализовать:

Online – TV

Online –FM

Веб.камеры - МИР

Телепрограмма

Знаменитости

Эзотерика

Новости

Игры,мульты флеш

Online переводчик

СМС –( на русские, украинские операторы и некоторые Европейские.)

Курс валют

Погода» крупные города Россия ,крупные города Украины»

Толковые словари

Кулинария

Фотоальбомы

Тесты

Карты Украины и России

Приколы

Видео

Знакомства

Почта

Внутренняя почта с возможностью отправки приложений: видео,игры,фото, сообщений, преглашений, как в соц сетях.

Дизайн готовый, нужно только натянуть на архитектуру.

От исполнителя требуется : высокий рейтинг, как минимум год истории на weblancer.net, реализация подобных проектов, отсутствие отрицательных отзывов.

Оплата - 20% предоплата, остальная сумма по факту выполнения работы и по договору - в случаи нахождения исполнителя в Киеве,или в пределах Украины.(заключу договор только с лицом которое зарегистрировано как ЧАСТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ,ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИЛИ ЧАСТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ)

В случаи нахождения исполнителя за пределами Украины или отсутствие в базе ЕДРПОУ Украины,оплата производится исключительно по факту Выполненных работ.

Фактом выполнения работы является физическая заливка портала на сервер, настройка,тестирования.

Оплату за проезд (ТУДА И ОБРАТНО) и проживания на время этих мероприятий в Киеве я беру на себя...

Сроки на выполнения работы 90 - 120 дней.