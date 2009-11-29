Здравствуйте! Мне нужен сайт для клана играющего в онлайн игру Lineage 2. Нужен хороший дизайн и функциональность. объясню подробно. Писать или на почту [email protected] или здесь ЛС. В течении 2х-3х дней выложе ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать информационно развлекательный портал:
По сложности, функциональности как:
Сервисы которые необходимо реализовать:
Online – TV
Online –FM
Веб.камеры - МИР
Телепрограмма
Знаменитости
Эзотерика
Новости
Игры,мульты флеш
Online переводчик
СМС –( на русские, украинские операторы и некоторые Европейские.)
Курс валют
Погода» крупные города Россия ,крупные города Украины»
Толковые словари
Кулинария
Фотоальбомы
Тесты
Карты Украины и России
Приколы
Видео
Знакомства
Почта
Внутренняя почта с возможностью отправки приложений: видео,игры,фото, сообщений, преглашений, как в соц сетях.
Дизайн готовый, нужно только натянуть на архитектуру.
От исполнителя требуется : высокий рейтинг, как минимум год истории на weblancer.net, реализация подобных проектов, отсутствие отрицательных отзывов.
Оплата - 20% предоплата, остальная сумма по факту выполнения работы и по договору - в случаи нахождения исполнителя в Киеве,или в пределах Украины.(заключу договор только с лицом которое зарегистрировано как ЧАСТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ,ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ИЛИ ЧАСТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ)
В случаи нахождения исполнителя за пределами Украины или отсутствие в базе ЕДРПОУ Украины,оплата производится исключительно по факту Выполненных работ.
Фактом выполнения работы является физическая заливка портала на сервер, настройка,тестирования.
Оплату за проезд (ТУДА И ОБРАТНО) и проживания на время этих мероприятий в Киеве я беру на себя...
Сроки на выполнения работы 90 - 120 дней.
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