Создание сайта под ключ

Сайты «под ключ»Завершен12 заявок286 просмотров
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Здравствуйте! Мне нужен сайт для клана играющего в онлайн игру Lineage 2. Нужен хороший дизайн и функциональность. объясню подробно. Писать или на почту [email protected] или здесь ЛС.

В течении 2х-3х дней выложе ТЗ

14 лет назад
EDwarSonic
Эдуард 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Robessar
Даниил 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$130
10 дней
Даниил, очень приятный в общении и ответсвенный исполнитель. Выполнил работу по созданию сайта и форума в срок, учитывая все пожелания. Дизайном сайта и удобством в управлении остался доволен, буду обращаться и дальше.
Приятный в общении заказчик, быстро нашли общий язык и сделали именно тот сайт который и требовалось. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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