Сайт

$250
Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок356 просмотров
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Нужно сделать сайт на тему Азартные игры в интернете. Обзоры казино,покера,букмекерских контор.

Примеры реализации:

http://tiltplanet.ru/

http://www.overbetting.ru/

Это лишь пример функционала.

14 лет назад
Legnum
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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