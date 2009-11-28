Сайт-визитка

Нами разработано примерное ТЗ на изготовление сайта-визитки нашей компании. Необходимо его реализовать. Высылайте на е-мэил стоимость и сроки изготовления сайта с оригинальным дизайном. ТЗ прилагаю.

Оплата проекта после изготовления (в связи с тем, что нас уже один раз кинули)